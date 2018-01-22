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Разыскиваемый по обвинению в краже мужчина задержан на КПП «Баграташен»


В ходе реализации оперативных данных, поступивших в Бюрегаванское отделение Полиции РА, 20 января в 23.05 на КПП «Баграташен» был задержан Василий С., 1987 г.р., который с 8 февраля 2017 года разыскивался по обвинению по пункту 3 части 2 статьи 177 УК РА (кража). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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