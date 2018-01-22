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Из 20 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 19 и 22 января, раскрыто 18


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 20 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 19 и 22 января, раскрыто 18.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 9 случаев обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 4 случая похищения человека, 15 случаев кражи, 9 случаев мошенничества, по 2 случая изнасилования или попытки изнасилования и умышленного уничтожения имущества, по 1 случаю присвоения и злоупотребления должностными полномочиями. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю причинения телесных повреждений и кражи. 
За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 16 ДТП: 2 человека погибли, 23 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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