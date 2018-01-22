Известна дата выборов премьер-министра Армении: разъяснение вице-спикера

Вице-спикер Национального Собрания Армении Арпине Ованнисян разъяснила, когда должны состояться выборы премьер-министра Армении в рамках предусмотренного поправками к Конституции порядка.

В беседе с Арменпресс Ованнисян отметила, что были внесены поправки в Регламент Национального Собрания, согласно которым премьер-министра должно избрать Национальное Собрание, день выборов премьер-министра обсуждается на заседании НС на следующий день после выдвижения фракциями кандидатов на пост премьер-министра.

«Если очередное заседание НС не проходит в этот день, то вопрос дня выборов премьер-министра будет обсуждаться на специальном заседании НС, созываемом законом в 12:00 на следующий день после выдвижения кандидатов на пост премьер-министра. Эта поправка вступит в силу в апреле, и 17 апреля в 12:00 Национальное Собрание выберет премьер-министра», - разъяснила Арпине Ованнисян.