Мэрия Парижа уточняет место для строительства Дома памяти и культуры Армении

Армения имеет право жить с полным признанием своей истории. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила мэр Парижа Анн Идальго на приеме в честь президента Армении Сержа Саргсяна.

«Я хотела бы отметить, что ваша страна имеет полное право жить в безопасности и мире, жить с признанием своей истории, без угроз соседей, без угроз для жизни людей в ее границах. Мы подтверждаем и поддерживаем это право», - сказала мэр Парижа.

Анн Идальго отметила, что память о Геноциде армян - это воспоминание об исторической правде, а ее отрицание - моральное преступление. «Это то, что должно быть криминализировано, и мы боремся за это вместе», - сказала она.

Коснувшись армянской общины Парижа, мэр сказала, что в данный момент предпринимаются шаги, направленные на создание Дома памяти и культуры Армении в Париже. Мэр сообщила, что в настоящий момент уточняется место для строительства центра.