Премьер-министр Армении в Цюрихе провел встречу со швейцарскими бизнесменами

Стартовал рабочий визит премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Швейцарию. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в Цюрихе премьер-министр провел рабочий обед с представителями торгово-промышленной палаты Швейцария-Армения и швейцарскими бизнесменами.

В своем выступлении премьер-министр с удовлетворением отметил, что товарооборот между Арменией и Швейцарией в 2017 году увеличился почти в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом.

«Сегодня адресованное вам мое послание очень простое и честное - приезжайте и занимайтесь бизнесом в Армении, приезжайте и инвестируйте в Армению! Наша страна - достойное место для инвестиций и ведения бизнеса.

Мы инициировали значительные реформы в различных сферах, таких как государственное управление, налоговая и таможенная сферы, образование, улучшаем бизнес-среду для развития местного предпринимательства и привлечения иностранных инвестиций. Мы улучшаем сферы туризма и услуг.

И действительно, результаты 2017 года являются многообещающими, и в целом мы удовлетворены работой, проделанной до сих пор.

Мы ожидаем, что рост ВВП достигнет 7% в 2017 году. Этот результат был обусловлен ростом промышленности на 12,3%, а также увеличением товарооборота на 14,4%, увеличением объема услуг (за исключением торговли) на 14,2%.

У нас также есть другие области для роста. Например, в ноябре нам уже удалось зафиксировать высокий уровень внешней торговли, рекордный показатель с момента обретения независимости. И это благодаря тому, что в январе-ноябре 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года объемы экспорта увеличились на 23,5%, а импорта - на 28%. Я думаю, что у нас будут самые высокие темпы роста в регионе.

Если бы вы спросили меня, конкретно в какой сфере вам нужно инвестировать, я бы ответил, что есть некоторые отрасли: сельское хозяйство и виноделие, информационные и высокие технологии, туризм, фармацевтика, инфраструктура, энергетика и горнодобывающая промышленность, ювелирные изделия, часовая промышленность и т.д. Да, Армения - маленькая страна, но рынки, проходящие через Армению, намного больше. Армения является членом ЕАЭС, который является рынком в 180 миллионов человек и экономическим союзом.

Мы граничим с Ираном, в котором проживает более 80 миллионов человек, и с которыми у Армении хорошие отношения. Недавно мы создали свободную экономическую зону Мегри на границе с Ираном, которая может представлять интерес для тех, кто хочет изучить Ираном снаружи, но довольно основательно.

К этому добавляется Европейский Союз с населением более 500 миллионов человек, с которым Армения недавно подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в дополнение к режиму GSP+ с ЕС. Издержки производства и услуг в Армении являются доступными, поэтому продукция «Сделано в Армении» может быть конкурентоспособной в ЕС», - сказал премьер-министр.

Премьер-министр сообщил, что он проведет несколько встреч в Давосе в двусторонних и многосторонних форматах, в ходе которых будет представлен экономический потенциал и возможности Армении.

После встречи премьер-министр отправился в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.