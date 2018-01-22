После реакции «Арменпресс» азербайджанское агентство Azertag удалило интервью с латвийским депутатом

Официальное азербайджанское информагентство Azertag удалило интервью с депутатом парламента Латвии Иварсом Баламовскисом от 18 января после того, как Арменпресс попытался получить у этого депутата разъяснение в связи с тем, насколько соответствуют приписываемые ему мысли действительности.

Азербайджанский журналист приписал депутату некоторые заявления, в частности, якобы Баламовскис заявил, что узнал о демократически республике Азербайджан из книги педагога и ученого Романа Алиева «История Азербайджана: резкий поворот».

Приводится следующая цитата: «Было очень интересно открывать для себя совершенно неизвестные страницы истории, например, о том, что предшествовало созданию независимого Азербайджанского государства. Яркие представители азербайджанской интеллигенции возглавили борьбу с объединенными бандами дашнаков и большевиков, рвавшихся к власти. К сожалению, тысячи семей азербайджанцев были зверски убиты в результате нападений этих банд».

ИА «Арменпресс» связалось с депутатов, чтобы выяснить, является ли он автором этих слов. Иварс Баламовскис сначала не мог вспомнить, о каком интервью идет речь, потом попросил отправить ему статью по электронной почте, чтобы ознакомиться с ней.

После этого депутат перестал отвечать на телефонные звонки, и через некоторое время статья была удалена с сайта Azertag.

Ниже представляем удаленную статью, копию которой мы сохранили:

Статья была опубликована 18 января 2018 года, в 18:22. Сейчас ее нет.