Президент Армении встретился с мэром Парижа

Президент Армении Серж Саргсян по приглашению Президента Французской Республики Эммануэля Макрона 22 января с рабочим визитом прибыл во Францию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, программа визита Президента Республики стартовала со встречи с мэром Парижа Анн Идальго. В начале встречи собеседники с обоюдным удовлетворением констатировали, что двадцать шесть лет, прошедших со времени установления дипломатических отношений, были отмечены восходящим развитием армяно-французских привилегированных отношений и эти отношения носят характер крепкой дружбы и партнёрства, чему свидетельством являются активные двусторонние контакты на всех уровнях.

Президент Республики и мэр Парижа с теплотой вспомнили свои предыдущие встречи как в Париже, так и в Ереване, подчеркнув развивающееся и укрепляющееся сотрудничество между столицами-партнёрами, в котором, согласно Президенту, велик личный вклад мэра Анн Идальго. Президент выразил надежду, что взаимное доверие, а также впечатления госпожи Идальго от визитов в Армению будут способствовать реализации между Ереваном и Парижем ещё более смелых и предметных проектов.

Президент Республики поздравил мэра в связи с признанием Парижа самым инновационным, самым творческим городом Европы в рамках программы "Горизонт 2020". Президент отметил, что знает о почти ежедневных контактах между мэрами Парижа и Еревана и о готовности Парижа поделиться с Ереваном своим наилучшим опытом, и уже есть очень определённые проявления этой готовности.

Анн Идальго с почтением говорила об армянской общине Парижа, подчеркнув, что многочисленные представители общины своей деятельностью в самых различных областях достигли больших успехов и вносят значительный вклад в дело развития города, также как в общественную, политическую жизнь. Мэр Парижа с восхищением высказалась также о центре креативных технологий "ТУМО", проинформировав Президента, что в текущем году планируется создать в Париже центр по примеру армянского проекта "ТУМО", который станет ещё одним мостом двусторонней дружбы.

Серж Саргсян пригласил мэра Анн Идальго принять участия в предстоящих мероприятиях в рамках празднования 2800-летия столицы Еревана. Мэр Парижа с благодарностью и радостью приняла приглашение. Президент Саргсян подчеркнул, что армянских народ - благодарный народ и с теплотой хранит на страницах своей истории те имена, которые сочувствуют его проблемам. В этом контексте Президент в очередной раз выразил благодарность Анн Идальго за внимание к волнующим армян проблемам и за ту заботу, которую она постоянно оказывает проживающим в Париже армянам.

Собеседники коснулись также отношений Армения- Евросоюз, углубления сотрудничества РА-ЕС в рамках подписанного рамочного соглашения и предстоящих в Армении реформ.

После встречи в мэрии Парижа в честь визита Президента Республики Армения состоялся приём, на котором присутствовали представители армянской общины. Во время приёма Президент Серж Саргсян и мэр Анн Идальго выступили с речами.



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Выступление Президента Сержа Саргсяна на приёме в мэрии Парижа

Уважаемая госпожа мэр, дорогой друг армянского народа,

Дорогие соотечественники,

Дамы и господа,

Я рад вновь гостить здесь, в мэрии Парижа, которая по своему архитектурному совершенству может украсить любую страну мира, имеющую богатые культурные традиции. Действительно, волнительно выступать, встречаться с соотечественниками здесь, где на протяжении столетий создавалась история одного из самых восхитительных городов мира - Парижа, где всегда принимали выдающихся личностей всех времён, политических деятелей, интеллектуалов и художников.

Мои дорогие соотечественники, я рад также вашему присутствию в этой тёплой атмосфере. Также благодаря вам я всегда чувствую гордость при посещении этой страны. В вашем лице французское армянство своим трудолюбием, интеллектуальным потенциалом и достойным обликом имеет особое место в деле процветания этого города, этой страны. Каждый раз, посещая Париж и другие места Франции, где много армян, я по-новому вижу, сколь глубоки наши исторические связи.

Как говорил выдающийся сын французского народа Виктор Гюго, "Париж открывает свои двери, и народы приходят сюда, пленённые громадным магнитом". Этот магнит - французский народ, чей гостеприимный и человеколюбивый дух ещё раз проявил себя, когда дал возможность пережившим Геноцид армян нашим соотечественникам найти пристанище в этой чудесной стране. Мы благодарны, госпожа мэр, что как и в то время, так и сейчас французские армяне, парижские армяне пользуются заботой властей Франции.

И пользуясь случаем, хочу ещё раз сказать слова почтительности присутствующим здесь и отсутствующим моим соотечественникам, которые были рядом с нами в дни разрушительного землетрясения, навязанной Арцахской войны, которые рядом с нами также сегодня, в дни строительства Родины нашей мечты. Ваше присутствие, дорогие соотечественники, в нашей стране очень заметно.

Армения преодолевает трудности, укрепляя посредством комплексных реформ демократические институты, стимулируя развитие свободной рыночной экономики, рост информационных технологий, реализацию инновационных идей.

Госпожа мэр,

Я очень благодарен Вам и за дела, и за слова, связанные с Тумо. Знаете, Ереван многому научился у Парижа, и многое перенял. Пусть что-то и Париж переймёт у Еревана. Мы за это благодарны. Год от года увеличивается также международная вовлечённость Армении, в качестве стабильного и надёжного партнёра, укрепляются существующие связи с традиционными партнёрами. В этом плане, конечно, значимым было подписанное с Европейским союзом в ноябре 2017 года Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, полноценное претворение в жизнь которого для нас является приоритетным обязательством.

2018 год важен для нас, и в числе других событий, в этом году мы будем праздновать 100-летие первой Республики Армения, 2800-летие основания Еревана, а осенью будем принимать 17-ый саммит международной организации франкофонии. Конечно, все эти мероприятия очень важны для нас, саммит франкофонии имеет особую важность для Армении, потому что он по своему охвату вероятно самое большое событие и свидетельствует о вере и об общем доверии в отношении к нашей стране со стороны этой организации, объединяющей полмира. С радостью приглашаю всех вас присутствовать на этих памятных мероприятиях. Мы будем этому только рады. И очень благодарен, госпожа мэр, что Вы согласились приехать и принять участие хотя бы в одном из этих мероприятий.

С удовлетворением констатирую, что в последние годы сформировалось эффективное сотрудничество также между мэрией Еревана и международной ассоциацией мэров городов франкофонии, в рамках которого оказывается постоянное содействие продвижении франкофонии в Ереване.

Уважаемая госпожа Идальго,

Я придаю большое значение тому сотрудничеству, которое происходит между нашими странами на децентрализованном уровне. Реализуемые в рамках более семи десятков соглашений о взаимодействии многочисленные совместные программы в сферах туризма, сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения и в других отраслях для нас имеют не только социально-экономическое значение, но и важны с точки зрения передачи ценностей.

Конечно, мы будем добиваться внедрения в Ереване и других городах Армении европейских норм и критериев, превращения наших городов в более красивые, удобные для жителей и гостей. Я рад, что в 2017 году Париж признан самым творческим городом Европы в рамках программы "Горизонт 2020". Уверен, что нашей столице есть много чему поучиться у Парижа, в плане опыта хорошего управления, новых технологий и внедрения программ защиты окружающей среды. Конечно, Ереван никогда не станет Парижем, но очень многие вещи мы с течением времени взяли и продолжим брать, и чтобы наши древние столицы всегда помогали друг другу, наши контакты должны быть длительными, должны быть вечными, потому что контакты укрепляют дружбу, сотрудничество, во время контактов рождаются новые идеи.

Дорогие соотечественники,

Немногим ранее мы в приёмной госпожи мэра имели короткую беседу, и во время этой встречи я сказал госпоже мэру, что армянский народ - благодарный народ, и на страницах своей истории всегда с теплотой хранит тех людей, которые сочувствуют нашим проблемам. Госпожа Идальго - одна из них, и я предлагаю, чтобы мы все вместе аплодировали госпоже мэру за её теплоту, её чувствительность и её отношение к нашему народу.