В Ереване пройдет Вторая Международная выставка вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2018»

В марте 2018 года в выставочном комплексе «ЕреванЭкспо» пройдет Вторая Международная выставка вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2018».

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, замминистра обороны Армении Давид Пахчанян провел совещание по вопросам организации выставки.

Организаторами выставки выступают министерство обороны Республики Армения, Закрытое акционерное общество «Ереванский завод математических машин» (ЗАО «ЕрЗММ») и Закрытое акционерное общество «Объединение выставочных компаний «БИЗОН» (ЗАО «ОВК «БИЗОН»).