Армения направит наблюдательскую миссию на президентских выборах в РФ

Армения направит наблюдательскую миссию в Российскую Федерацию на президентских выборах в РФ. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, армянская делегация будет в РФ с 11 февраля по 25 марта 2018 года.

В составе делегации будут главный специалист Управления внешних связей аппарата президента Армении С.Егиазарян, представитель Департамента международных организаций МИД Армении Т.Овнанян и начальник Управления внешних связей аппарата ЦИК Армении Т.Геворгян.