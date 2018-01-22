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Армения направит наблюдательскую миссию на президентских выборах в РФ


Армения направит наблюдательскую миссию в Российскую Федерацию на президентских выборах в РФ. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, армянская делегация будет в РФ с 11 февраля по 25 марта 2018 года.

В составе делегации будут главный специалист Управления внешних связей аппарата президента Армении С.Егиазарян, представитель Департамента международных организаций МИД Армении Т.Овнанян и начальник Управления внешних связей аппарата ЦИК Армении Т.Геворгян.




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