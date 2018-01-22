Аналитики подсчитали, сколько миллиардеров появилось в мире в 2017 году

Каждые два дня в мире в минувшем году появлялся новый миллиардер, в результате чего их число достигло 2043, свидетельствует исследование международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, подготовленное в преддверие Всемирного экономического форума в Давосе.

По данным организации, прирост благосостояния этой группы людей за год составил 762 миллиарда долларов, и в результате 82% мирового богатства сосредоточилось в руках 1% населения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Одновременно организация фиксирует и другой тревожный тренд: по данным Oxfam, финансовое положение 3,7 миллиарда беднейших людей мира за прошедший год совершенно не улучшилось. Сравнивая полученные результаты, организация сделала вывод, что состояние 42 богатейших людей мира равно общему состоянию этих беднейших 3,7 миллиарда человек.

В целом в период с 2006 по 2015 годы состояние миллиардеров росло примерно на 13% ежегодно, то есть в шесть раз быстрее, чем средние зарплаты рабочих, которые увеличивались в среднем на 2% в год.

Доклад организации Oxfam был составлен с использованием данных Credit Suisse и Forbes, а также на основе опроса 70 тысяч человек в 10 странах мира.