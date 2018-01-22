Путин снял Грушко с поста постпреда РФ при НАТО

Президент России Владимир Путин освободил Александра Грушко от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО). Соответствующий указ от 22 января опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Грушко Александра Викторовича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Другим указом от 22 января Путин назначил Грушко замглавы МИД РФ. "Назначить Грушко Александра Викторовича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говориться в указе. Оба документа вступают в силу со дня подписания.

Грушко был назначен постоянным представителем РФ при НАТО в октябре 2012 года. Согласно информации на сайте МИД РФ, на дипломатической службе он находится с 1977 года. Работал в посольствах СССР в Нидерландах (1977-1980 годы), Бельгии (1985-1990 годы). В 2001-2005 годы - заместитель директора, а затем директор Департамента общеевропейского сотрудничества. С сентября 2004 года - член коллегии МИД России. С сентября 2005 года по октябрь 2012 года - заместитель министра иностранных дел. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, присвоенный в июле 2004 года.





