Композитора Владимира Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище

Похороны композитора Владимира Шаинского состоялись в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС сын композитора Вячеслав Шаинский.

"Церемония прощания с Владимиром Яковлевичем уже завершилась", - сказал он.

Владимир Шаинский скончался 25 декабря 2017 года в Сан-Диего (США) на 93-м году жизни,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На церемонии присутствовали самые близкие Шаинского - супруга, дети и друзья.

Ранее в понедельник в Московском доме композиторовсостоялась гражданская панихида по Шаинскому. Проститься с композитором и выразить слова поддержки его родным пришли статс-секретарь - замминистра культуры РФ Александр Журавский, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Союза московских композиторов Олег Галахов, народный артист СССР Иосиф Кобзон, народный артист РСФСР Лев Лещенко и другие.