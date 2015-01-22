Предстоящие на 23 января мероприятия
17:51, Январь 22, 2018
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- 22.01-21:18 Из 20 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 19 и 22 января, раскрыто 18
- 22.01-20:38 Предстоящие на 23 января мероприятия
- 22.01-20:25 Известна дата выборов премьер-министра Армении: разъяснение вице-спикера
- 22.01-19:59 Мэрия Парижа уточняет место для строительства Дома памяти и культуры Армении
- 22.01-19:35 Премьер-министр Армении в Цюрихе провел встречу со швейцарскими бизнесменами
- 22.01-19:30 В Париже откроется центр «Тумо»
- 22.01-19:21 После реакции «Арменпресс» азербайджанское агентство Azertag удалило интервью с латвийским депутатом
- 22.01-19:02 Президент Армении встретился с мэром Парижа
- 22.01-18:42 В Ереване пройдет Вторая Международная выставка вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2018»
- 22.01-18:07 Армения направит наблюдательскую миссию на президентских выборах в РФ
- 22.01-18:00 Аналитики подсчитали, сколько миллиардеров появилось в мире в 2017 году
- 22.01-17:56 Путин снял Грушко с поста постпреда РФ при НАТО
- 22.01-17:54 Композитора Владимира Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище
- 22.01-17:51 Предстоящие на 23 января мероприятия
- 22.01-17:46 Это наша история успеха: Арпине Ованнисян рассказала с кафедры ПАСЕ о соглашении Армения-ЕС
- 22.01-17:36 ЕС принял дополнительные санкции по КНДР
- 22.01-17:35 На 23-й зимней Олимпиаде Армению в лыжных гонках представят три спортсмена
- 22.01-17:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-01-18
- 22.01-17:30 Азиатские индексы - 22-01-18
- 22.01-17:14 ПАСЕ проведет срочные дебаты в связи с операцией Турции в Сирии
- 22.01-17:05 Обсуждаются альтернативные варианты логистики на Верхнем Ларсе: Карен Карапетян
- 22.01-16:57 Благодаря членству в ЕАЭС, льготным режимам с США, ЕС и Ираном Армения привлекательна для экспортеров: Карен Карапетян
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- 22.01-16:42 Председатель парламента Каталонии предложил кандидатуру Пучдемона на пост лидера региона
- 22.01-16:28 Дочь Обамы застукали в «мартенсах» с белым парнем
- 22.01-16:19 Национальный архив Армении опубликует энциклопедию, посвященную офицерам Первой республики
- 22.01-16:19 Бразильский «король пляжа» 22 года прожил в замке из песка
- 22.01-16:16 Рубен Сафрастян предвидит в Сирии нестабильность
- 22.01-16:14 Боевики похитили женщину с ребенком из машины ООН в Кабуле
- 22.01-16:09 Новым председателем ПАСЕ стал Микеле Николетти
- 22.01-15:59 Сейчас самое лучшее время, чтобы делать бизнес в Армении: Карен Карапетян
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