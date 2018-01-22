Это наша история успеха: Арпине Ованнисян рассказала с кафедры ПАСЕ о соглашении Армения-ЕС

Вице-спикер Национального Собрания Армении, руководитель армянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Арпине Ованнисян с кафедры ПАСЕ коснулась подписанного между Арменией и Европейским союзом соглашения, отметив, что этим документом начался новый этап двусторонних отношений.

«24 ноября на саммите Восточного партнерства Армения и Европейский союз подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Соглашение открывает новую главу в нашем сотрудничестве с Европейским союзом, создавая новые возможности для дальнейшего расширения нашего партнерства. Документ основан на единой европейской базе ценностей – стабильная приверженность демократии, правам человека и верховенству закона. Соглашение расширит наше сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, окружающей среды, инвестиций и сблизит наши обществ. Мы придаем новый политический импульс нашему секторальному сотрудничеству, где за последние два года мы добились значительных успехов и сосредоточились на инфраструктурных связях», - как сообщает Арменпресс, сказала Ованнисян.

Он добавила, что наряду с рядом важных вопросов соглашение предусматривает объединение усилий по борьбе с международным терроризмом, предотвращению распространения оружия массового уничтожения и содействию мирному урегулированию конфликтов.

«Как отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини, это единственное подобное соглашение, которое было подписано между государством-членом ЕАЭС и ЕС», - сказала глава армянской делегации в ПАСЕ.

Арпине Ованнисян подчеркнула, что, будучи не имеющей выхода к морю страной, Армения придает большое значение различным интеграционным проектам.

«Сегодня, когда мир сталкивается с серьезными проблемами, диалог и взаимодействие важнее, чем когда-либо. Мы живем в условиях новых кризисов и угроз, и мы наблюдаем углубление разделительных линий. В условиях глобализации нестабильность в одном регионе может иметь более масштабные последствия. Поэтому нам необходимо объединить наши усилия для обеспечения стабильности и мира. Сотрудничество между различными интеграционными структурами может в значительной степени способствовать формированию общего пространства без разделительных линий», - подчеркнула она.

По ее словам, твердая позиция Армении заключается в том, что участие в одном интеграционном сообществе не ограничивает возможности сотрудничества с другими структурами.

«Это наша формула членства в Евразийском экономическом союзе и нашего сотрудничества с Европейским союзом», - отметила вице-спикер.

Про привела цитату из документов Европарламента о том, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом служит примером того, как могут сосуществовать участие в Евразийском экономическом союзе и участие в политике соседства ЕС.

«Сегодня мы гордимся тем, что Армении удалась эта диверсификация. Это наша история успеха», - заключила Арпине Ованнисян.