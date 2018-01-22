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На 23-й зимней Олимпиаде Армению в лыжных гонках представят три спортсмена


На 23-й зимней Олимпиаде Армению в лыжных гонках представят три спортсмена. Об этом в беседе с Арменпресс сказал генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян.

«Сегодня Международная федерация лыжного спорта распределила квоты. У нас квоты на одного горнолыжника, одного парня и одну девочку лыжников. У лыжника есть билет для участия, а два других будут участвовать в Играх с белой картой», - сказал Саркисян.

Федерация лыжного спорта Армении еще не объявила имена участников. Они будут известны только после собрания федерации.

Зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля в городе Пхенчхан, Южная Корея.




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