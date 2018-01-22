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Азиатские индексы - 22-01-18


ТОКИО, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.03% и составил 23816.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.12% и составил 1891.92 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.39% и составил 3501.36 пункта, а HANG SENG вырос на 0.43% и составил 32393.41 пункта.




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