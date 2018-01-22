ПАСЕ проведет срочные дебаты в связи с операцией Турции в Сирии

Ситуация, сложившаяся в результате проведения Вооруженными силами Турции операции в районе Африн, станет темой срочных дебатов на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил на открытии сессии новый глава ассамблеи Микеле Николетти.

"Поступило предложение о проведении дебатов в связи с военной операцией Турции в Сирии. Эти дебаты состоятся в среду [24 января] во второй половине дня", - сообщил Николетти.

Еще одна внеочередная дискуссия в ходе нынешней сессии ПАСЕ будет посвящена палестино-израильскому конфликту, добавил спикер ассамблеи. Оба предложения возражений парламентариев не встретили, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в сирийском районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов.





