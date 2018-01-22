Обсуждаются альтернативные варианты логистики на Верхнем Ларсе: Карен Карапетян

В плане решения проблем с КПП «Верхний Ларс» в настоящее время обсуждаются альтернативные варианты логистики. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью «РИА новости» сказал премьер–министр Армении Карен Карапетян, отвечая на вопрос о том, есть ли у Армении потенциал наращивания экспорта сельхозпродукции в Россию.

Премьер отметил, что сфера сельского хозяйства находится в центре внимания правительства, и реализовывается целый ряд программ, направленных на создание современного, прибыльного и индустриального сельского хозяйства — это и создание новых интенсивных садов и теплиц, и переход к новой капельной системе орошения, и программы господдержки лизинга сельхозтехники, и кредиты на очень доступных условиях, и новая система противоградовой ракетной защиты, которая постепенно должна охватить всю территорию республики.

«Естественно, все это не может не отражаться и на экспорте нашей сельскохозяйственной продукции в Россию, который динамично растет», - отметил Карапетян.

Коснувшись проблем с экспортом, премьер отметил, что они в основном связаны с логистикой на Верхнем Ларсе. «Это проблемы в основном технического характера, связанные с погодными условиями и сезонной нагрузкой. В настоящее время обсуждаются также альтернативные варианты логистики. Одновременно ведутся работы по повышению уровня представленности армянской продукции в различных выставках, которые также способствуют увеличению экспорта и появлению на новых рынках», - подчеркнул Карапетян.