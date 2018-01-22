ЕC принял новую стратегию по Ираку

Евросоюз принял новую стратегию по Ираку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого на уровне министров иностранных дел стран сообщества проходит в понедельник в Брюсселе.

"ЕС подтверждает свою приверженность прочному партнерству с Ираком, установленному соглашением о сотрудничестве и кооперации, а также поддерживает власти Ирака в этапе реконструкции и в борьбе с политической, социальной и экономической нестабильностью", - отмечается в документе.

Новая стратегия ЕС в отношении Ирака сосредоточена на семи ключевых задачах, подчеркивают главы МИД стран сообщества. Это сохранение единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака, а также его этнического и религиозного разнообразия, укрепление политической системы страны, предоставление гуманитарной помощи и поддержка в раннем восстановлении. Кроме того, документ предполагает продвижение устойчивого экономического роста и независимой судебной системы в стране. И, наконец, в новую стратегию ЕС входят ведение миграционного диалога с Ираком и поддержка "хороших отношений с соседями".



