Председатель парламента Каталонии предложил кандидатуру Пучдемона на пост лидера региона
Председатель парламента Каталонии Роже Торрен предложил кандидатуру бывшего регионального лидера Карлеса Пучдемона на пост главы правительства автономии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом спикер палаты объявил в понедельник.
О своем решении Торрен заявил после консультаций с представителями прошедших в парламент политических сил. "Я предлагаю его [Пучдемона] в качестве кандидата на должность председателя Женералитета [правительства Каталонии]", - сказал глава региональной палаты. "Я осознаю его положение и его абсолютно законное право возглавить Женералитет", - добавил Торрен. Он отметил, что "направил письмо [председателю правительства Испании Мариано] Рахою, чтобы обсудить ненормальную ситуацию, которую переживает парламент [Каталонии], восемь депутатов которого столкнулись с нарушением их политических прав".