Дочь Обамы застукали в «мартенсах» с белым парнем

Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия была замечена в демократичной одежде: платье Urban Outfitters за 69 долларов и ботинках Dr. Martens. Как передает Арменпресс, об этом сообщили Footwear News.

19-летняя студентка Гарварда была замечена в этой одежде на прогулке со своим молодым человеком. Рори Фаркуарсон, с которым Малия состоит в отношениях с ноября 2017 года — ее белокожий ровесник британского происхождения.