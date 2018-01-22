Дочь Обамы застукали в «мартенсах» с белым парнем
Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия была замечена в демократичной одежде: платье Urban Outfitters за 69 долларов и ботинках Dr. Martens. Как передает Арменпресс, об этом сообщили Footwear News.
19-летняя студентка Гарварда была замечена в этой одежде на прогулке со своим молодым человеком. Рори Фаркуарсон, с которым Малия состоит в отношениях с ноября 2017 года — ее белокожий ровесник британского происхождения.
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