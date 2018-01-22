Национальный архив Армении опубликует энциклопедию, посвященную офицерам Первой республики

Национальный архив Армении опубликует к 100-летию Первой республики и Майских освободительных сражений 4 труда. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Национального архива Армении Аматуни Вирабян. По его словам, первый труд будет издан в формате энциклопедии.

Национальный архив Армении планирует в ближайшие годы опубликовать сборник уникальных документов об армянских офицерах времен Первой Республики Армения, многие из которых стали позже жертвами сталинских репрессий. Сборник будет состоять из 4-5 томов.

Как сказал директор Национального архива Армении Аматуни Вирабян, в числе репрессированных армян были и офицеры армии Первой Республики Армения. Большинство из них были расстреляны. Место их захоронения точно не известно.

Следующий сборник будет посвящен политической истории Первой Республики Армения, на основе документов. Подобный сборник уже издавался в 2001 году, совместно с Академией наук.

Следующий сборник будет посвящен роли ААЦ в годы Первой мировой войны.

Следующий сборник будет посвящен Кавказскому фронту. Этот сборник будет издан в Москве, здесь будут собраны документы из архивов Москвы, Тбилиси, Еревана.