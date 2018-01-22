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Бразильский «король пляжа» 22 года прожил в замке из песка


Мужчина из Бразилии 22 года прожил в песочном замке. Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание The Mirror.

44-летний Марсио Мицаель Матолитас (Marcio Mizael Matolias), более известный среди жителей как Король Марсио, сам чинит замок и должен постоянно следить за ним. В свободное от работы над замком время он читает, рыбачит и играет в гольф. Несмотря на роскошный экстерьер, внутри его жилище площадью всего три квадратных метра полностью заполнено книгами.

«Люди отдают заоблачные деньги за жилье с видом на море, а мне даже за квартиру не надо платить, и живу я отлично», — сказал Матолитас. По его словам, у жилья всего один недостаток: в нем бывает очень жарко по ночам, так как песок удерживает тепло. Поэтому иногда Марсио приходится ночевать у друга. Но предпочитает «король пляжа» спать у своих владений.

Мужчина признается, что живет на пляжах всю жизнь. Матолитас также носит корону и скипетр и с удовольствием фотографируется с туристами на фоне своих владений.




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