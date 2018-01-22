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Боевики похитили женщину с ребенком из машины ООН в Кабуле


Один человек убит, еще двое пропали без вести после вооруженного нападения на машину миссии ООН в афганской столице. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник местный телеканал 1TV, со ссылкой на МВД страны.

"Нападение на автомашину представительства ООН произошло в 6:00 в зоне ответственности 17-го полицейского участка в Кабуле, была похищена женщина и ее ребенок, один человек, вероятно водитель, был убит", - сообщил журналистам представителя МВД Афганистана.

Похитители пока не предъявляли никаких требований. Ни одна из экстремистских групп, действующих в стране, не взяла ответственность за нападение.

 

 

 




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