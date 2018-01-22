Рубен Сафрастян предвидит в Сирии нестабильность

Для того, чтобы понять, какие развития следует ожидать в Сирии, надо попытаться рассмотреть стратегию стран, кторые играют роль в этом регионе.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института востоковедения НАНА Рубен Сафрастян.

«Законное правительство Сирии - правительство Асада, всячески старается, чтобы страна сохранила территориальную целостность. Например, Турция – другой игрок, с одной стороны, стремится свалить правительство Асада, с друхой – уничтожить на этих территориях курдов»,- сказал директор Института востоковедения НАНА Рубен Сафрастян.

По его словам, играет роль нынешняя политика сверхдержав – США, например, стремятся убрать Асада и уменьшить в регионе роль Ирана; в то же время, стратегия США изменилась в сторону сохранения и даже усиления своего военного присутствия в регионе.

По его словам, если в прошлом году сирийская проблема была переведена за стол дипломатических переговоров, то в последние дни агрессия Турции вновь изменила ситуацию.

«Турецкую агрессию осудили Иран, Франция обратилась в Совбез ООН с призываом о созыве экстраординарного заседания Свбеза ООН по этому вопросу. Конечная цель Турции – создание зоны безопасности на всей протяженнсоти своих границ с Сирией, они пошагово движутся в этом направлении. Это делается с целью наанесения удара по курдским силам», - сказал директор Института востоковедения НАНА Рубен Сафрастян.

По его словам, Турция остановится только тогда, когда иссякнет терпение США и РФ. По его словам, турецкая агрессия вредит тем победам, которые были одержаны над силани ИГИЛ.

«В Сирии начинается период нестабильности»,- сказал директор Института востоковедения НАНА Рубен Сафрастян.

По его словам, пока шаги Турции принимаются со стороны РФ и Ирана. «Думаю, они должны были остановить эту турецкую агрессию, однако пока этого не сделали. Чем раньше они поймут свою ошибку, тем лучше»,- сказал директор Института востоковедения НАНА Рубен Сафрастян.