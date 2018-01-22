Поддержка США в мире упала до рекордно низкого уровня, показал опрос

С начала президентства Дональда Трампа отношение стран к политике и "лидерству" США упало до рекордно низких показателей. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup.

Отмечается, что более чем втрое выросло количество стран, в которых большинство населения недовольны американским руководством. В 2016 году таких государств было 16, в 2017 году — уже 53.

"Еще ни разу с тех пор, как мы собираем такую информацию, поддержка США не была на столь низком уровне", — говорится в пресс-релизе компании.

Список возглавила Норвегия — здесь политика Вашингтона не устраивает 86% опрошенных. Также высокий уровень недовольства зафиксирован в Канаде, Швеции, Нидерландах, Бельгии, Австрии и Германии.

Наибольшую поддержку нынешним американским властям оказывают жители Косово (75%), Албании (72%) и Гвинейской республики (71%). Из десяти лидеров рейтинга одобрения политики США семь стран представляют Африку.