В Ереване попытались снять деньги с украденной кредитной карточки

В следственном отделе Кентрон-Норк-Мараш, в рамках расследуемого уголовного дела, пытаются выяснить личность человека, пытавшегося снять деньги с украденной кредитной карточки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

10-го декабря 2017 года было получено сообщение о том, что 9-го декабря, в районе 19:40 - 20:15, предполагаемый преступник в одном из салонов оптики в Ереване похитил сумку у гражданина, в которой были печать ООО, документы, бановская карточка. В тот же день предполагаемый преступник пытался снять деньги с украденной кредитной карточки.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по ст. 177, 324, 34-177 УК Армении, которое расследуется в следственном отделе Кентрон-Норк-Мараш СК Армении.

В ходе расследования были получены записи с видеокамер, в которых видно, как 2 молодых человека пытаются снять деньги с украденной кредитной карточки в банкомате.

Следствие просит всех тех, кто знает указанных людей или же обладает какими-либо сведениями об их местонахождении, сообщить в следственный отдел Кентрон-Норк-Мараш СК Армении.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.