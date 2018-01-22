Более 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населения

Около 82% всех богатств, которые появились в мире в 2017 году, находятся в руках 1% населения планеты, следует из исследования Oxfam, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В то же время финансовое положение 3,7 млрд беднейших людей мира за прошедший год никак не улучшилось.

Сопоставив данные швейцарского банка Credit Suisse, Oxfam пришел к выводу, что богатство все больше сосредотачивается руках узкого круга людей. Сегодня состояние 42 богатейших людей мира равно общему состоянию беднейшей половины человечества (3,7 млрд человек). В 2009 году таких было 380 человек.

В период с 2006 по 2015 год состояние миллиардеров выросло примерно на 13%, то есть оно росло в 6 раз быстрее, чем средние зарплаты рабочих.

Oxfam отдельно останавливается на том, что значительной остается разница в оплате труда мужчин и женщин, выполняющих одну и ту же работу. При нынешних темпах реформ в этой сфере, чтобы ликвидировать эту разницу, понадобится 217 лет.

По данным на пятницу 19 января в рейтинге Bloomberg состояние главы Amazon Джеффа Бензоса оценивалось в $109 млрд, за ним следовали Билл Гейтс (Microsoft) и финансист Уоррен Баффет с $94 млрд и $91.7 млрд соответственно.