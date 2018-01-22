На Сицилии арестовали более 50 предполагаемых мафиози

Итальянские карабинеры арестовали более 50 человек в рамках крупной операции по борьбе с сицилийской мафией "Коза ностра", в числе задержанных оказались представители 16 мафиозных семей провинции Агридженто и мэр города Сан-Бьяджио-Платани, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всем 56 арестованным вменяются создание мафиозной организации, многочисленные случаи вымогательства у местных фирм, вымогательство и участие в наркотрафике, заявили карабинеры. Семь компаний, принадлежавших членам клана, переведены в собственность государства, проведены десятки обысков.

Среди задержанных — мэр небольшого города Сан-Бьяджио-Платани Санто Сабелла с населением 3 тысячи жителей. Следователи полагают, что Санто Сабелла получил должность благодаря связям с "Коза ностра" и "согласовывал с мафией кандидатуры в свою поддержку на коммунальных выборах в мае 2014 года" в обмен на государственные подряды в будущем, сообщают следователи.

Операция, ставшая самой крупной в истории Агридженто, задействовала 400 сотрудников правоохранительных органов, а также вертолет и подразделения кинологов.