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Левон Аронян и Лилит Мкртчян примут участие в шахматном турнире в Гибралтаре


С 23 января по 1 февраля на Гибралтаре пройдет традиционный шахматный фестиваль Tradewise Chess Festival. В главном турнире (швейцарская система, 10 туров) выступит армянский гроссмейстер Левон Аронян. В турнире выступит также представительница Армении Лилит Мкртчян.

Как передает «Арменпресс», в этом году в турнире принимают участие 274 шахматиста из 50 стран;  среди участников такие известные шахматисты, как Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Давид Навара (Чехия), Пентала Харикришна (Индия), Никита Витюгов (Россия), Василий Иванчук (Украина) и другие.


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