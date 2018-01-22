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Россия находится в контакте с руководством Сирии и Турции по операции в Африне


Россия находится в контакте с представителями Сирии и Турции, внимательно наблюдает за операцией в Африне, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции [в районе сирийского Африна], российские представители в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе, по этому вопросу", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул: "По-прежнему основополагающим считаем принцип сохранения территориальной целостности Сирии". "Безусловно, внимательно наблюдаем за гуманитарными аспектами, которые связаны с происходящим сейчас в районе Африна", - отметил представитель Кремля.

Песков не стал отвечать на вопрос, была ли Москва заранее проинформирована о готовящейся операции ВС Турции.



 




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