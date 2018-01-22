Врачи одной из больниц Ташкента извлекли из тела 11-месячного ребенка 16 стальных игл

Врачи одной из больниц столицы Узбекистана в ходе сложной хирургической операции извлекли из тела 11-месячного ребенка 16 стальных игл. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило интернет-издание uznews.uz.

"Операция по извлечению игл длилась девять часов, в настоящий момент ребенок в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации", - говорится в сообщении. По данным издания, мать обратилась к детскому урологу после того, как у младенца возникли проблемы с мочеиспусканием.

Во время осмотра врач рекомендовал сделать рентген, во время которого было обнаружено, что в теле малыша имеются инородные металлические иглы, уточняется в сообщении.

"Ребенок не мог сам проглотить 16 иголок, так как рентген показал, что иглы находились в разных местах тела. Тем самым можно сделать вывод, что иглы были вставлены посторонним человеком", - сказал осматривавший ребенка профессор Хабибулла Акилов.





