«Реквием» Тиграна Мансуряна удостоился главного приза международного конкурса классической музыки, в номинации «Современная музыка». Конкурс состоялся 18-20-го января в Люксембурге.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Тигран Мансурян сказал, что глубоко взволнован и благодарен организаторам конкурса за проявленнное внимание и отношение.

«Реквием» Тиграна Мансуряна представлен и на 60-й юбилейный конкурс «Грэмми», в номинации «Лучшее современное классическое произведение». Говоря о конкурсе «Грэмми», Тигран Мансурян сказал, что с нетерпением ожидает его результатов. «Если я удостоюсь награды, думаю, что будем рады все мы, если же нет - главного приза международного конкурса классической музыки я уже удостоился»,- пошутил он.

Сейчас Тигран Мансурян работает над 3 произведениями, он не рассказал подробностей, однако сказал, что должен вскоре завершить работу.

Конкурс классической музыки проводится с 2011 года в Каннах. В составе жюри – критики из различных музыкальных изданий.