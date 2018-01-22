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Буря эмоций: журналистка начала прыгать после интервью с Рики Мартином


Корреспондент американского телеканалаWGN Ана Белавал крайне эмоционально отреагировала на интервью с популярным пуэрториканским музыкантом Рики Мартином. Видеозапись опубликована на YouTube-канале WGN News, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах, которые были сняты сразу после интервью с артистом, журналистка, уверенная, что прямой эфир закончился, делится эмоциями от разговора с кумиром и даже начинает прыгать. Она не подозревает, что ее прекрасно слышат и певец, и ведущие в студии.

Рики Мартин — автор культового трека Livin’ la Vida Loca, которая сделала музыканта одним из самых популярных испаноязычных певцов в мире.




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