Могерини: только принцип двух государств позволит разрешить ближневосточный конфликт

Только принцип двух государств со столицей в Иерусалиме позволит разрешить ближневосточный конфликт. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Да, ситуация вокруг Иерусалима остается сложной. Евросоюз продолжает верить, что только принцип двух государств со столицей в Иерусалиме позволит разрешить ближневосточный конфликт путем прямых переговоров. Мы будем продолжать работать с нашими американскими друзьями по этой проблеме, в частности, в рамках квартета посредников по Ближнему Востоку", - отметила она.

Могерини добавила, что министры иностранных дел ЕС проведут также встречу с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, который в воскресенье в преддверии своего визита в Брюссель призвал Евросоюз признать Палестину в ответ на решение США о переносе своего посольства в Израиле в Иерусалим.



