В одном из домов по улице Сундукяна найден труп девушки

Около 00:20 22-го января из Арабкирской станции скорой помощи в полицию поступил сигнал о том, что дежурная бригада, выехавшая по вызову в один из домов по улице Сундукяна, нашла в ванной комнате труп девушки, обнаруженный до этого ее отцом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, выехавшие на место оперативники обнаружили в ванной комнтате тело 26-летней жительницы данного дома.

По предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле не обнаружено.

По данному факту готовятся материалы, назначен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская экспертиза.