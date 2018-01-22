В одном из домов по улице Сундукяна найден труп девушки
12:53, 22 Январь, 2018
Около 00:20 22-го января из Арабкирской станции скорой помощи в полицию поступил сигнал о том, что дежурная бригада, выехавшая по вызову в один из домов по улице Сундукяна, нашла в ванной комнате труп девушки, обнаруженный до этого ее отцом.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, выехавшие на место оперативники обнаружили в ванной комнтате тело 26-летней жительницы данного дома.
По предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле не обнаружено.