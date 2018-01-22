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В одном из домов по улице Сундукяна найден труп девушки


Около 00:20 22-го января из Арабкирской станции скорой помощи в полицию поступил сигнал о том, что дежурная бригада, выехавшая по вызову в один из домов по улице Сундукяна, нашла в ванной комнате труп девушки, обнаруженный до этого ее отцом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, выехавшие на место оперативники обнаружили в ванной комнтате тело 26-летней жительницы данного дома.
По предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле не обнаружено.

По данному факту готовятся материалы, назначен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская экспертиза.


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