Власти штата Нью-Йорк нашли деньги, чтобы вновь открыть статую Свободы для туристов

Власти штата Нью-Йорк временно возьмут на себя расходы на достопримечательности одноименного мегаполиса - статую Свободы и остров Эллис, которые ранее были закрыты из-за приостановки финансирования федерального правительства США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте губернатора штата Эндрю Куомо.

Обе достопримечательности в субботу и воскресенье были закрыты для посещения туристами из-за "временного прекращения ассигнований". Тем, кто уже купил билеты, предлагалось пойти на другие экскурсии. Как указали представители губернатора Куомо, теперь из бюджета штата будут ежедневно выделяться $65 тыс. на расходы, необходимые для того, чтобы желающие могли посетить статую Свободы и остров Эллис. Доступ будет открыт в понедельник.

В документе отмечается, что эти достопримечательности очень важны для экономики города Нью-Йорк и всего штата. В 2016 году остров Либерти, на котором находится статуя Свободы, посетили 4,5 млн человек, которые потратили около $263,2 млн. Это позволило обеспечить работой примерно 3,4 тыс. человек.