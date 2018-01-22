El Pais: Пучдемон отправился в Данию, несмотря на предупреждения испанской прокуратуры

Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон отправился в понедельник из Бельгии в Данию, чтобы принять участие в конференции в Копенгагенском университете, посвященной политическому будущему испанского региона. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета El Pais.

Ожидается, что дискуссия начнется в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Таким образом, Пучдемон впервые покинул Бельгию с момента, как уехал туда в конце октября прошлого года. Политик пошел на такой шаг, несмотря на то, что испанская прокуратура обещала попросить Верховный суд страны выдать европейский ордер на его арест, если он отправится в Данию.



