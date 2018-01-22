Франция отказалась от Expo-2025 по финансовым причинам

Франция отказалась от намерения принять у себя всемирную выставку Expo-2025. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет Journal du Dimanche.

Такое решение было обосновано прежде всего финансовыми причинами, отмечается в письме премьер-министра страны Эдуара Филиппа организационному комитету выставки, которое имеется в распоряжении издания. В частности, он указывает на "структурный дефицит", а также недостаток бизнес-партнеров, необходимых для организации мероприятия.

Франция подала заявку на проведение Expo-2025 в конце сентября 2017 года. В ней указывалось, что выставку могут посетить от 35 млн до 65 млн человек.

На проходившем в Милане Expo-2015 побывали 20 млн посетителей.

После отказа Франции на право проведения Expo-2025 претендуют три страны - Россия, Япония и Азербайджан, отмечает Deutsche Welle. Победитель будет объявлен в ноябре 2018 года.