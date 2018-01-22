Акции ЗАО «МТС Армения» будут отчуждены

КРОУ Армении на своем заседании 24-го января примет решение по вопросу отчуждения акций ЗАО «МТС Армения». Как передает «Арменпресс», по проекту решения предполагается отчуждение 99.99% акций ЗАО «МТС Армения», принадлежащих единственному акционеру – компании «КТ (Холдинг) САЛ» - владельцу 99.99% акций компании «Арамайо Инвестментс Лтд»; остальные 0.01% акций отойдут оставшимся акционерам компании «КТ (Холдинг) САЛ» гражданам РФ Павлу Машарову и Артему Васильеву, в равных долях.

Будет принято решение также разрешить отчуждение акций Павла Машарова и Артема Васильева в пользу компании «Арамайо Инвестментс Лтд».

В результате, компании «Арамайо Инвестментс Лтд» отойдут 100% акций ЗАО «МТС Армения».