В Стамбуле задержаны протестующие против операции в Сирии демонстранты

Власти Стамбула запретили акцию протеста, которую демонстранты хотели провести в связи с операцией в Африне. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Полиция задержала 12 человек, против которых начат судебный процесс по обвинению в связях с Рабочей партией Курдистана (PKK).

Ранее по этому поводу выступили президент Турции Эрдоган и министр ИД Чавушоглу, которые отметили, что протестующие против операции в Африне «помогают террористам».

ВС Турции с 20-го января начали в районе Африна в Сирии операцию «Оливковая ветвь». 20-го января 72 турецких самолета обстреляли курдские позиции, после чего турецкие ВС перешли границу Сирии, турецкие ВС вошли в Африн по 3 направлениям. В операции задействованы значительные силы и военная техника.

По данным газеты «Хурриет», турецкие силы углубились на территорию Сирии на глубину 5 км в направлении Африна. В рамках операции «Оливковая ветвь», 22-го января ВС Турции вновь обстреливали в Сирии территории, находящиеся под контролем курдских формирований. Огонь ведется из турецкого населенного пункта Килис. По данным турецкой стороны, ВС Турции взяли под свой контроль 11 сел, которые находятся под контролем курдских «Сил самообороны натода» (YPG).