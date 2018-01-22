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Почти 2 тыс. гранат обнаружили мексиканские полицейские в почтовой посылке


Сотрудники управления разведки Федеральной полиции Мексики перехватили посылку с 1,96 тыс. осколочных гранат, отправленную из штата Тамаулипас в столицу страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в воскресенье газета El Universal.

Боеприпасы, расфасованные в 40 картонных коробок, удалось обнаружить при помощи собак из кинологического подразделения в центре сортировки посылок в Мехико. Власти предполагают, что смертоносный груз предназначался преступным группировкам, орудующим в столице и пригородах, а отправить его могли члены наркокартеля "Гольфо".

 

 

 




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