Почти 2 тыс. гранат обнаружили мексиканские полицейские в почтовой посылке

Сотрудники управления разведки Федеральной полиции Мексики перехватили посылку с 1,96 тыс. осколочных гранат, отправленную из штата Тамаулипас в столицу страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в воскресенье газета El Universal.

Боеприпасы, расфасованные в 40 картонных коробок, удалось обнаружить при помощи собак из кинологического подразделения в центре сортировки посылок в Мехико. Власти предполагают, что смертоносный груз предназначался преступным группировкам, орудующим в столице и пригородах, а отправить его могли члены наркокартеля "Гольфо".