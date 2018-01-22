Агван Варданян не видит ужасающего роста цен в Армении и обвиняет фракцию «Елк» в некреативности

Секретарь фракции АРФД НС Армении Агван Варданян разделяет точку рения премьер-министра Армении Карена Карапетяна о том, что ужасающего роста цен в Армении нет. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами во время брифингов в НС Армении. По его словам, в Армении ведется с этим борьба, что и отразилось в шествии, организованном фракцией «Елк», которое наглядно показало степень участия населения. «Если мы требуем снижения налоговых ставок, то должны указать – как мы готовимся обслуживать внешний долг, увеличивать зарплаты и пенсии. Думаю, что деятельность правительства в 2017 году была перед вашими глазами, и подобной эффективности мы не имели за последнее десятилетие – по всем показателям», - сказал секретарь фракции АРФД НС Армении Агван Варданян.

По его словам, если рассматривать подорожания топлива, дизеля и газа, то 2.5 года назад цены были такими же, а зарплаты за это время не выросли. Секретарь фракции АРФД НС Армении Агван Варданян разделяет точку зрения премьер-министра Армении Карена Карапетяна о том, что альтернативой бензину является сжиженный газ, по своему примеру он может сказать, что после перевода на газ, он стал в 3 раза меньше платить за топливо. «Наши коллеги жалуются на подорожание картофеля. Однако не правительство это делает, это – продукция наших крестьян. Тот же сжиженный газ подорожал всего на 20 драмов – ровно настолько, насколько выросли налоги»,- сказал секретарь фракции АРФД НС Армении Агван Варданян.

По его словам, он был бы рад, если бы любая обоснованная акция протеста имела бы большую поддержку, а коллеги, проводящие шествия и акции проявили бы больше креативности. «Не думаю, что толкание зеленых «Жигулей» - продукт креативного мышления, однако мы имеем то, что имеем»,- сказал он.

По его словам, экономические перемены в стране налицо, что в будущем станет основой для решения социальных проблем.