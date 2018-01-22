Армен Саргсян является для АРФД приемлемым кандидатом в президенты Армении

Секретарь фракции АРФД НС Армении Агван Варданян не видит причин тому, чтобы кандидатура Армена Саргсяна, выдвинутая на пост президента Армении, была бы для них неприемлемой. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами во время брифингов в НС Армении. По его словам, они уже встречались с ним неофициально. «Однако предстоит еще и официальная встреча с г-ном Саргсяном, после чего мы представим наше мнение, хотя на данный момент я не вижу причин тому, чтобы кандидатура Армена Саргсяна, выдвинутая на пост президента Армении, была бы для нас неприемлемой»,- сказал он.

По его словам, кандидатура Саргсяна интересна своими человеческими, профессиональными качествами. «Я хотел бы отметить и хотел бы, чтобы и вы заметили, что в политической элите Армении наблюдаются положительные изменения, здесь присутствуют люди, отличающиеся от прежних своими качествами»,- сказал Варданян.

Как сообщалось ранее, кандидатом на пост четвертого президента Армении от РПА назван бывший премьер-министр Армении, посол Армении в Соединенном Королевстве Армен Саргсян.

Как передает «Арменпресс», президент Серж Саргсян уже встречался с ним в президентской резиденции.

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.

В 1976-1984 годах преподавал в ЕГУ, основал Отдел ком пьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики в ЕГУ. Был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.

В 1991-1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.



В 1995-1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.

В 1996-1997 гг. Армен Саргсян был премьер-министром Армении.

В 1998-1999 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

Занимал и другие почетные и исполнительные должности.