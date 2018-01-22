Число желающих участвовать в выборах президента стало рекордным с 2000 года

Число заявивших о намерении участвовать в предстоящих выборах президента России оказалось рекордным с 2000 года, эксперты полагают, что это может быть связано со снижением требований к числу подписей, которые кандидатам нужно собрать для регистрации, говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

За весь период выдвижения со старта избирательной кампании 18 декабря 2017 по 12 января 2018 года ЦИК России получил 70 уведомлений о намерении выдвинуть кандидата или выдвинуться в качестве кандидата.После рассмотрения документов в ЦИК участие в кампании продолжают 17 претендентов на пост президента — двое самовыдвиженцев и 15 партийных кандидатов.

Эксперты напомнили, что в 2000 году для регистрации кандидатом на должность президента России требовалось собрать 500 тысяч подписей в сжатые сроки, так как выборы были досрочными, в 2004–2012 годах – 2 миллиона подписей. Сейчас кандидатам от партий (кроме парламентских, которые освобождены от сбора подписей) нужно заручиться поддержкой 100 тысяч, а самовыдвиженцам — 300 тысяч избирателей.