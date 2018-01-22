Президент Эквадора: Ассанж обязался не высказываться насчет внутренней политики стран

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся на территории эквадорской дипмиссии в Лондоне, подписал обязательство не выступать с высказываниями насчет внутренней политики государств. Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в воскресенье агентство EFE.

"Он подписал соглашение, что не будет вновь высказываться ни о политике Эквадора, ни других стран", - отметил Морено. По его словам, этот документ "соответствует нормам предоставления убежища", которым пользуется Ассанж с июля 2012 года.

В то же время эквадорский лидер отметил, что нахождение Ассанжа в диппредставительстве Эквадора в Великобритании - "проблема", которую унаследовало нынешнее правительство от бывшего президента Рафаэля Корреа. Он предоставил австралийцу убежище по гуманитарным соображениям, напомнил Морено. Пытаясь решить проблему с Ассанжем, ему "предоставлено эквадорское гражданство и дипломатический ранг, чтобы он смог покинуть территорию посольства" южноамериканской страны в Лондоне, сказал Морено.

"Проблема сохраняется", - отметил эквадорский президент, указав, что МИД страны намерен решить ее с "использованием посредничества важных людей". Глава государства заверил, что их имена вскоре будут обнародованы. Эквадорское правительство желает, чтобы в короткий срок был достигнут "позитивный результат" насчет Ассанжа, сказал Морено.





