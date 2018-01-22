В Токио впервые прошли учения по эвакуации на случай ракетного запуска

Учения по эвакуации населения в случае непосредственной угрозы от запуска баллистической ракеты впервые прошли в понедельник в районе Бунке японской столицы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По данным администрации Токио, в них приняли участие около 350 человек. Сценарий учений предполагал, что некая страна запустила баллистическую ракету и существует вероятность, что она пролетит над территорией Японии. В течение пяти минут они должны были укрыться под землей - в переходах, на двух станциях метро, а также на парковке.

В районе Бунке проживает около 210 тыс. человек. В нем находится одна из крупнейших в столице спортивных арен "Токио доум", торговые центры, парк развлечений и Токийский университет.