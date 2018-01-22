Демонстранты сожгли в Сеуле флаг КНДР в знак протеста против ее участия в Олимпиаде

Демонстранты сожгли в понедельник в центре Сеула флаг КНДР и фотографию ее лидера Ким Чен Ына в знак протеста против участия этой страны в Олимпиаде в Пхёнчхане. Акция была организована ультраправой Партией корейских патриотов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом передает телеканал YTN.

Участники акции собрались возле здания вокзала, где сначала устроили импровизированную пресс-конференцию. "Пхёнчханская Олимпиада постепенно превращается в пхеньянскую Олимпиаду имени Ким Чен Ына, неся признание его ядерной программе и северокорейскому режиму", - заявил на митинге один из организаторов.

Затем демонстранты подожгли фотографию Ким Чен Ына, флаг КНДР и так называемое знамя объединения с изображением Корейского полуострова, под которым пройдут атлеты двух стран на церемонии открытия Игр. Дежурившие рядом полицейские потушили огонь при помощи огнетушителей.

Здание вокзала было выбрано для акции протеста неслучайно. Сегодня туда должна была прибыть делегация КНДР, которая с 21 января находится в Южной Корее для подготовки выступления своих артистов во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. В состав делегации, в частности, вошли лидер коллектива "Моранбон" Хён Сон Воль и руководитель оркестра "Унхасу" Квон Бон Хёк, возглавляющий из департаментов министерства культуры КНДР.