Чешские бизнесмены ожидают влияния соглашения Армения-ЕС: интервью с послом Чехии в Армении

Армения и Чехия отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» посол Чехии в Армении Петр Микиска рассказал о перспективах развития отношений между обеими странами в различных отраслях, о влиянии соглашения Армения-ЕС и пр.

- Г-н посол, 25 лет сотрудничества... какие достижения вы видите в ретроспективе? Что мы имеем на данный момент в армяно-чешских отношениях?

- В этом году Армения и Чехия отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Четверть века отношений между 2 новосозданными государствами. Чехия была создана как суверенное государство 1-го января 1993 года, после мирного разделения Чехословакии, незадолго до этого Армения была создана как суверенное государство после распада СССР. Мы начали с нуля, поскольку долгое время наши отношения были формальными, ограничиваясь нечастыми политическими контактами и скромным товарооборотом. Картина изменилась после основания Восточного партнерства, направленного на укрепление связей с 6 партнерами Восточной Европы.

В 2011 и 2012 годах Армения и Чехия, соответственно, основали посольства, и развитие отношений получило новый импульс. Сейчас контакты на высоком уровне протекают динамично, есть общение на межпарламентском и деловом уровнях.

- Вы отмечаете развитие экономических отношений между обеими странами. Представьте, пожалуйста, в цифрах. Используется ли потенциал обеих стран в полной мере?

- Экономическое сотрудничество обусловлено рядом внешних и внутренних факторов. После некоторого замедления торгового оборота, Армения увеличила объемы экспорта, параллельно вхождению в ЕАЭС. По данным статагентства Чехии, за 11 месяцев 2017 года экспорт из Чехии в Армению составил 34.4 млн долларов (94% роста – по сравнению с тем же периодом прошлого года). Экспорт из Армении в Чехию достиг 3.2 млн долларов (11% роста – по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Мы видим положительное сальдо в обоих направлениях, в то же время Армения ввозит из Чехии все больше не товары потребления, а технологические, капитальные товары, что важно для народного хозяйства и развития экспортных возможностей страны. Изменилась и структура экспорта из Армении в Чехию: если раньше это было, в основном, минеральное сырье, то сейчас идет поворот к сельхозпродукции, продуктов питания, напитков, текстиля. Мы поощряем экспорт в направлении нашей страны, с использованием, в том числе, преимуществ системы GSP+ и пр.

- Какие приоритеты в активизации экономического сотрудничества видите вы? Какие проблемы существуют для инвесторов?

- Как я сказал, развитие экономического сотрудничества отображает ситуацию в обеих странах. В Чехии наблюдается стабильный экономический рост, это должно рассматриваться как возможность для армянских экспортеров. Есть экономический рост и в некоторых отраслях в Армении, что может стать возможностью для импорта определенных товаров из Чехии, например, средств транспорта, сельхозтехники, инженерных решений в области энергетики и пр.

Что касается инвестиций, я понимаю, что чешские бизнесмены пока что осторожны и изучают ситуацию в стране, ожидая влияния соглашения ЕС-Армения. В этом направлении пока предстоит большая работа, и я надеюсь, что условия для иностранных инвесторов улучшатся, и страна станет более привлекательной для иностранного бизнеса.

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