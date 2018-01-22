На территории Армении имеются труднопроходимые дороги: на КПП в Ларсе скопилось 279 грузовых автомобилей

МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:30 22-го января на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.

22-23-го января осадков на территории Армении не ожидается, 24-26-го января в значительной части районов время от времен и ожидаются осадки, в некоторых районах возможно усиление ветра до 15-20 м/сек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 22-е января дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось 279 грузовых автомобилей.